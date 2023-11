Un match interrompu à cause de jets de boules de neige

Assurément l’action de la soirée.

Lors de la rencontre entre le HJK Helsinki et Aberdeen ce jeudi soir, comptant pour la 5e journée du groupe G en Ligue Europa Conférence, l’arbitre a dû arrêter quelques instants le match à la 54e minute de jeu parce que des boules de neiges ont été jetées par les supporters du club écossais sur Niki Mäenpää, le gardien finlandais.

The HJK Helsinki vs. Aberdeen game has been paused by the ref due to Aberdeen fans throwing snowballs at the HJK Helsinki goalkeeper… 🤣

pic.twitter.com/Lqd2vybwdd

