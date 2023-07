Pronostic Larne HJK Helsinki : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Larne, une chance à saisir face à Helsinki

Larne a pour la 1re fois de son histoire remporter le championnat nord-irlandais et a limité la casse lors de son match aller des barrages face à Helsinki. En effet, les Reds se sont inclinés sur le plus petit des scores en Finlande (1-0) avec un but concédé dès la 3e minute, avant de bien tenir. Au début du mois de juillet, les hommes de Tiernan Lynch ont repris la compétition officielle avec une défaite dans le Charity Field face aux Crusaders (0-2). Pour parvenir à renverser le HJK, Larne va devoir se ressaisir et compter sur le soutien de son public. Au pied du mur, la formation nord-irlandaise a un objectif clair ce mercredi s’imposer.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le HJK Helsinki a remporté la saison passée son 3e titre consécutif de championnat finlandais. Actuellement, le HJK est engagé dans un nouvel exercice où il doit se contenter de la 3e place à 4 unités du leader qui est le SJK. Pas spécialement au meilleur de sa forme (2 victoires lors des 9 dernières rencontres), le club finlandais a donc toutefois fait respecter la logique lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions en prenant le dessus sur Larne (1-0). Le HJK s’en est remis à son meilleur buteur, le Serbe Radulovic. Devant son public, Larne devrait jeter toutes ses forces pour tenter d’accrocher une victoire historique. Face à des Finlandais pas au mieux, les Nord-Irlandais pourraient au moins faire match nul. Comme à l’aller, on s’attend à une rencontre fermée

► Le pari « Victoire Larne ou match nul » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 238€ (338€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Larne – Helsinki :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Larne Helsinki détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic HJK Helsinki Larne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions