Un dirigeant nantais tient sa promesse glaciale en Finlande

Une qualif du FC Nantes en Coupe d’Europe valait au moins ça.

Matthieu Bideau, directeur du recrutement des jeunes du FC Nantes, avait fait une promesse malheureuse mardi soir, à la veille du match crucial de Youth League entre son club et le HJK : « Si on se qualifie demain, je me baigne dans la mer Baltique le soir. La mer à deux degrés. En caleçon. » Et ce qui devait arriver arriva. Les jeunes Canaris se sont qualifiés aux tirs au but, 4 à 3, face aux Finlandais et envoient donc leur dirigeant goûter aux joies d’un bain revigorant dans la nuit scandinave.

Et en bon douarneniste «une parole est une parole » 👋😊🇫🇮❄️. pic.twitter.com/VPQZpUCuNN — Matthieu Bideau (@MatthieuBideau) November 22, 2023

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter ce mercredi, Matthieu Bideau apparaît effectivement en slip, entouré des U19 victorieux, se baignant dans l’eau glacée d’Helsinki. Selon Google, la température de la mer était à 6 degrés aujourd’hui, soit plus chaude que l’air, à 1 degré ressenti -3.

La cryothérapie version gratuite.

Nantes se qualifie pour les barrages de la Youth League