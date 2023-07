Pronostic HJK Helsinki Larne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le HJK Helsinki prend une option face à Larne

Le HJK Helsinki a remporté 3 fois consécutivement son championnat national et se retrouve donc engagé à disputer ces barrages pour tenter d’intégrer la phase de poules de Ligue des champions. L’an passé, la formation finlandaise avait réussi à se hisser dans une poule de Ligue Europa où elle avait été dominée par la Roma et le Betis Séville. Le championnat finlandais bat son plein, et le HJK se retrouve actuellement en 3e position avec 3 points de retard sur le leader, KuPS. Depuis la fin mai, le club d’Helsinki connaît des résultats décevants avec seulement deux victoires obtenues lors des 9 dernières rencontres disputées. Le week-end dernier, les Finlandais ont subi un nouveau revers à domicile face à Lahti (0-1). Dans cette formation, le meilleur élément est l’attaquant serbe Bojan Radulovic, actuel meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations.

En face, Larne est un club nord-irlandais qui vient de remporter pour la première fois le championnat national. Les Reds ont déjà participé aux barrages de la Ligue Conférence sans pouvoir intégrer la phase de poules. L’an passé, Larne s’était même incliné face à une formation de Gibraltar. Depuis son titre de champion, Larne s’est préparé pour ce 1er tour de barrage en disputant des rencontres amicales réussies, puisque le bilan est de 5 victoires en 5 rencontres. En revanche, pour leur 1er match officiel, les Reds se sont inclinés en finale du Charity Shield face aux Crusaders. Tiernan Lynch, l’entraîneur de Larne, s’appuie sur son joueur écossais Andy Ryan ou sur la recrue Isaac Westendorf. À domicile et de par son statut d’habitué aux joutes européennes, HJK Helsinki part favori de cette confrontation face à Larne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

