Alban Lafont : « Il n'y a pas un gardien qui n'a pas stagné à un moment donné »

Si le FC Nantes réalise un début de saison relativement correct avec une septième place au classement à l’heure de se déplacer ce dimanche à Lyon, cela contraste avec un exercice précédent beaucoup plus compliqué, à l’image d’Alban Lafont, souvent pointé du doigt. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le portier nantais rejoue ces moments difficiles. « J’espérais tellement que le club se maintienne, qu’on fasse bien les choses, que je me suis laissé embarquer dans une spirale négative. Ça s’est vu sur ma saison. Et puis on a eu deux changements de coaches. Il m’est arrivé de ne plus avoir plus envie de m’entraîner. Et ça se passait très mal aux séances », avoue-t-il, faisant notamment référence à une relation compliquée avec sa doublure de l’époque, Rémy Descamps. « Je suis quelqu’un d’assez joyeux, j’aime prendre du plaisir aux entraînements, et là c’était devenu désagréable, pesant toute l’année. Des fois, il y a des personnalités qui ne correspondent pas. Ça se ressentait sur les performances », ajoute-t-il.

Espoir et faux départ

Autre point abordé : son image d’éternel espoir, qui galère à franchir un palier. « Tu ne peux pas être un espoir quand tu comptes plus de 300 matches pros. Peut-être qu’on en attendait plus de moi, mais je suis fier de mon parcours et je mesure ma chance : combien de gardiens aimeraient être à ma place ? […] Je comprends que les gens puissent se poser ce genre de questions mais ils ne me voient que le week-end sur quatre-vingt-quinze minutes donc forcément, si je suis moins bon, on dira que je plafonne. Mais vous pouvez me sortir tous les exemples que vous voulez, il n’y a pas un gardien qui n’a pas stagné à un moment donné. J’estime que j’évolue », juge Lafont, récemment devenu papa. Avant de conclure sur un vrai faux départ vers l’Ajax : « Il y avait une volonté des deux parties (avec Nantes) de se séparer au début, sauf que de nombreux paramètres ont fait que ça s’est inversé. […] C’est un club (l’Ajax) avec lequel il y avait eu des discussions en janvier 2023, déjà. C’était concret mais si ça ne s’est pas fait, c’est que ça ne devait pas se faire. »

