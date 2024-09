Pronostic Ajax Beşiktaş : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europe

L’Ajax prend une option face au Beşiktaş

L’Ajax a connu une saison vraiment particulière puisque le club d’Amsterdam a très mal débuté. Finalement, la formation hollandaise est parvenue à accrocher une place européenne. Toutefois, les partenaires de Jordan Henderson ont dû passer par plusieurs tours de barrage où ils ont battu successivement Vojvodina, le Panathinaikos et Jgiellonia. Pour lancer cette nouvelle campagne européenne, l’Ajax débute par une équipe turque, le Beşiktaş. Sur la scène nationale, les joueurs de Farioli ont disputé 4 rencontres pour un bilan de 2 succès, un nul et un revers. Le week-end dernier, l’Ajax a été tenu en échec par les G.A. Eagles. Dans cette équipe, on retrouve Weghorst, Traoré, Taylor, Klaassen ou Brobbey.

