L’Ajax finit le travail, Anderlecht et Braga passent en serrant les fesses

Faites vos jeux !

Les barrages de la Ligue Europa ont rendu leur verdict, sans tremblement de terre. L’Ajax a terminé le travail contre Jagiellonia, cette fois sans aller jusqu’aux tirs au but. Les Bataves l’ont emporté contre l’équipe de Lamine Diaby-Fadiga après s’être déjà imposés 4-1 à l’aller. Pas de suspense non plus du côté de Beşiktaş, vainqueur 5-1 de Lugano avec un doublé de Ciro Immobile. Anderlecht a éliminé le Dinamo Minsk (1-0 à l’aller comme au retour), et le PAOK a évincé les Shamrock Rovers (0-2).

Braga a de son côté joué avec le feu en étant mené 2-0 sur la pelouse du Rapid Vienne, mais a arraché le nul en deuxième période grâce à Amine El Ouazzani et Ricardo Horta pour valider sa qualification (2-2). Les autres qualifiés du soir se nomment Elfsborg, les Lettons du FK RFS, Ludogorets, Plzeň, le Maccabi Tel-Aviv et le FCSB.

Lyon aura l’occasion de voir du pays !