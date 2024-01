La Ligue 1 est le championnat qui fait le plus confiance aux mineurs

Le pouvoir à la jeunesse !

Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a calculé le nombre de minutes jouées par des footballeurs masculins mineurs lors des quinze dernières années. S’étalant de janvier 2009 à décembre 2023, l’étude ne concerne que les cinq plus gros championnats. Tout en haut du classement, on retrouve deux gardiens lancés dès leur seizième printemps : Gianluigi Donnarumma à Milan et Alban Lafont à Toulouse avec, respectivement, 4879 et 4035 minutes jouées.

Première statistique « cocorico », avec Alban Lafont, cinq autres Français se placent dans le top 10 : Eduardo Camavinga (2988 minutes), Warren Zaïre-Emery (2121 minutes), Kurt Zouma (1977 minutes) et Malang Sarr (1874 minutes).

Deuxième statistique « cocorico », la Ligue 1 est le championnat qui lance le plus de mineurs, avec 119 joueurs sur la période 2009-2023, loin devant la Serie A, deuxième championnat du classement avec 82 joueurs. Et, car la jeunesse n’est pas forcément gage de compétence, seuls 47,7% des mineurs lancés dans le top 5 ont pu continuer dans un club de « meilleur niveau sportif que celui de leur début » selon le CIES.

Pendant que l’Olympique de Marseille, lui, va à contre-courant.

