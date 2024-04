Eduardo Camavinga pense déjà au match retour contre Manchester City

Vous en voulez encore ?

Le Real Madrid et Manchester City se sont rendu coup pour coup, ce mardi, en quart de finale de Ligue des champions (3-3), mais tout reste à faire pour se hisser dans le dernier carré de la compétition. Eduardo Camavinga, presque buteur (sa frappe ne semblait pas cadrée et le but devrait être accordé à Rúben Dias contre son camp), a annoncé sa volonté, au micro de Canal+, d’élever encore un peu plus le curseur lors du match retour : « On s’est régalé. On aime jouer ce type de match. On a mené, on s’est fait rattraper, il faut se préparer pour le retour. »

Conscient de la qualité de Manchester City, qu’il qualifie d’« équipe très compliquée », l’ancien Rennais indique que le Real Madrid a respecté à la lettre ce que Carlo Ancelotti demandait avant la rencontre, même si « on ne peut pas contrôler tout un match, on peut faire des erreurs et on les paye cash, mais on a joué avec de la personnalité ». Les six buts – et des bijoux, excusez du peu – ne suffisent pas à l’international français qui en veut encore plus le 17 avril prochain : « Il faudra faire mieux au retour. On a fait nul et le match qui va arriver sera intéressant. Ça sera un match très ouvert je pense. »

On a déjà préparé le pop-corn.

