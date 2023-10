Marseille équipe la plus âgée de Ligue 1

À jamais les plus vieux.

Comme chaque semaine, le CIES a publié une nouvelle lettre. Le sujet : l’âge moyen des onze alignés par chaque équipe depuis le début de saison. Un classement dominé par l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Avec 27,91 ans de moyenne d’âge, les Marseillais devancent Clermont (27,85) et Montpellier (27,48). Dans l’autre sens, le Paris Saint-Germain (25,08), auteur d’un mercato en forme de cure de jouvence, n’est devancé que par Toulouse (24,16) pour les équipes les plus jeunes du championnat. Troisième à ce petit jeu, Strasbourg (25,22) est l’équipe à offrir le plus de minutes aux joueurs de moins de 21 ans : 36,1%.

Bien loin derrière les 83% du FK Minsk, club des 53 premières divisions étudiées par le CIES à donner le plus de temps de jeu à ses jeunes poulains. Le RB Salzbourg (60,7%), débarqué sur la scène européenne avec une armée de prépubères, arrive juste derrière. Pour ce qui est des effectifs les plus vieillissants la Bolivie décroche la palme, avec trois équipes dans le top 4. Mention spéciale à l’Independiente Petrolero (32,12) et le Nacional Potosí (32,11) seules équipes à dépasser les 32 piges de moyenne.

Comme quoi, Eden Hazard avait encore de l’avenir.

