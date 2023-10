Retraite pour Eden Hazard

Ne pleurez pas parce que c’est terminé, souriez parce que c’est arrivé.

Monsieur Eden Michael Hazard. Eden Hazard c’est un triplé en 30 minutes, toujours bourré de la veille, contre Nancy pour son dernier match au LOSC. C’est un fou rire mythique avec Demba Ba et John Terry au moment de se moquer de l’accent anglais de Branislav Ivanović avec le costume de Chelsea. Un DJ qui avait retourné la Grande-Place de Bruxelles au retour d’une Coupe du monde 2018 historique pour les Diables Rouges. C’est des dribbles à ne plus savoir où donner de la tête, des caramels à en vomir, et des comparaisons avec les plus grands du football à n’en plus finir. Mais aujourd’hui, Eden Hazard c’est une carrière de seize ans qui vient de prendre fin.

« Après seize ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde, a lancé sur Instagram celui qui avait déjà dit adieu aux Diables Rouges il y a quelques mois, au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid ; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge. » Après avoir remercié ses proches, ses amis, sa famille, l’un des plus grands joueurs belges de l’histoire a terminé par « à bientôt en dehors des terrains ». Faut-il lui en vouloir de ne pas avoir fait une dernière pige dans son pays avant de tirer sa révérence ?

Il faut dire que quand tu remportes le titre de champion de France, une coupe de France, deux Premier League, une FA Cup, une Carabao Cup, deux Ligue Europa, deux Liga, une coupe d’Espagne, deux Supercoupe, une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA, une coupe du monde des clubs, une médaille de bronze en Russie au Mondial 2018 et une pluie de titres personnels, on peut laisser le Roi Belge se reposer.

