Pronostic Angleterre Belgique : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Angleterre se rachète face à la Belgique

A l’instar de la France ou de l’Espagne, autres candidats déclarés pour le titre, l’Angleterre a connu un coup d’arrêt le week-end dernier en s’inclinant face au Brésil (0-1) à Wembley. Ce résultat est surprenant car la sélection anglaise fait partie des grands favoris pour le titre en juin tandis que la Seleção n’était pas au mieux. Malgré une légère domination, l’Angleterre a souffert face au bloc imposé par le Brésil. L’absence d’Harry Kane n’a pas aidé puisque le joueur du Bayern est un cadre important de cette équipe. En plus de Kane, Southgate a vu les Saka, Maguire, Johnstone ou Walker rejoindre leurs clubs respectifs à la suite de blessures. Malgré ces absences, la sélection des Three Lions garde un effectif de grande qualité avec les Rice, Foden, Bellingham ou encore le buteur Watkins. Ce mardi, la sélection anglaise aura à cœur de se reprendre face à la Belgique pour reprendre confiance à quelques mois du début de l’Euro où elle affrontera la Slovénie, le Danemark et la Serbie.

En face, la Belgique a été pendant de nombreuses saisons l’une des meilleures sélections mondiales. Cependant, les Diables Rouges semblent avoir raté le coche en 2016 ou en 2018 où ils étaient à leur apogée. Lors des derniers rendez-vous internationaux, les Belges ont semblé moins resplendissants mais restent tout de même une place forte européenne. Lors des éliminatoires pour l’Euro 2024, les hommes de Tedesco n’ont pas spécialement connu de problème pour se qualifier puisqu’ils ont dominé leur groupe dans lequel on retrouvait l’Autriche et la Suède. Le week-end dernier, les Belges ont dû se contenter d’un nul en Irlande (0-0) où il n’est jamais simple de s’imposer. Lors de cette rencontre, la Belgique a souffert et a vu Matz Sels sortir un penalty de Ferguson. Pour ce rassemblement, Tedesco est privé de Kevin de Bruyne. Ce mardi, une nouvelle fois à domicile, la sélection anglaise devrait renouer avec le succès en prenant le dessus sur la Belgique.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

