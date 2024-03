« Le jour le plus bizarre de ma vie », Thierry Henry raconte son France-Belgique 2018

Anciens adversaires, nouveaux collègues.

Toujours dans les esprits des supporters français, et sans doute dans ceux des Belges aussi, le match France-Belgique du Mondial 2018 revêtait la particularité de voir Thierry Henry dans le camp adverse. À l’époque, l’ancien attaquant d’Arsenal était adjoint de Roberto Martinez dans le staff belge, et il s’était alors retrouvé dans une position particulière, littéralement les fesses entre deux chaises. Dans une séquence pour Téléfoot ce matin, accompagné de Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur des Espoirs français raconte comment il a vécu cette rencontre. « Cela a été le jour le plus bizarre de ma vie. Ne pas chanter La Marseillaise, ça m’a fait mal. Je n’osais pas bouger, je n’osais pas donner de consignes. Les caméras étaient sur moi », rejoue-t-il. « J’ai regardé la finale tout seul dans une salle à l’aéroport. C’était juste extraordinaire. Je me suis revu à travers cette équipe. Voir les images dans toute la France, te voir toi… », se rappelle Henry, qui avait vu la Belgique être éliminée sur un but de Samuel Umtiti.

Thierry Henry revient sur le France-Belgique en demi-finale du mondial 2018, où il était alors dans le staff belge : "Ne pas chanter la Marseillaise ça m'a fait mal : c'était le jour le plus bizarre de ma vie" (@BarniaudSeb / @SaberDesfa) pic.twitter.com/Xa4xmWyX1O — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 24, 2024

Il n’a plus qu’à remporter les prochains JO pour connaître à son tour le plaisir de remporter un trophée en tant qu’entraîneur de la France.

