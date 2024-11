Romelu Lukaku de retour dans la sélection belge

Retour de flamme.

Le sélectionneur Domenico Tedesco a dévoilé ce vendredi le nom des 23 Diables rouges qui défieront l’Italie puis Israël, les 14 et 17 novembre prochains, dans le cadre de la Ligue des nations. Absent de la liste depuis l’Euro 2024, Romelu Lukaku, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, fait son grand retour dans le groupe après avoir pourtant récemment annoncé dans la presse avoir « perdu la flamme ».

The last gathering of 2024. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/bJaeVCaUSu

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 8, 2024