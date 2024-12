Après son crash dans la forêt début décembre, Michail Antonio est sorti de l’hôpital

Michail Antonio, bientôt monstrueux sur FC25.

Le 7 décembre dernier, la star de West Ham Michail Antonio avait perdu le contrôle de sa Ferrari en pleine forêt dans l’Essex, finissant alors sa course dans un arbre. Le joueur avait été directement hospitalisé et souffrait d’une fracture de la jambe. Ce mardi, l’international jamaïcain a été autorisé à sortir de l’hôpital et finir sa convalescence chez lui.

60 000 livres pour les héros du quotidien

Le Mirror précise cependant que sa saison est terminée, et qu’il ne devrait pas reprendre la compétition avant un certain temps. En soutien à leur coéquipier, les joueurs de West Ham ont arboré des maillots portant son nom lors d’un match contre Wolverhampton, remporté 2-1. Ces maillots, ainsi que d’autres tenues portées pendant la rencontre, ont été mis aux enchères, permettant de collecter près de 60 000 livres.

La somme a été reversée à l’organisme Air Ambulances UK et au NHS (système de santé publique) pour remercier les équipes médicales impliquées. Jarrod Bowen, capitaine des Hammers, a salué la solidarité de la communauté footballistique : « Nous sommes tous reconnaissants envers le NHS et Air Ambulances UK pour les soins apportés à Mic pendant cette période difficile pour lui et sa famille. »

Possible de faire la même chose en France sans attendre un grave accident d’un joueur de Ligue 1 ?

