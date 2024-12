Les statistiques effrayantes de Manchester United

Eh les gars, c’est passé depuis un moment, Halloween…

Encore battu sur sa pelouse par Newcastle ce lundi (0-2), Manchester United s’enfonce encore un peu plus dans la crise, en témoigne la grande préoccupation de son coach Rúben Amorim après le match, qui évoquait même une éventuelle descente en deuxième division. D’un point de vue statistique, force est de constater que le rythme des Red Devils est celui d’un relégable : avec 18 buts encaissés toutes compétitions confondues sur le mois de décembre, le club mancunien égale selon Opta son pire total depuis 1968, il y a plus de soixante ans.

18 – Manchester United have conceded 18 goals in all competitions in December, their most in a single month since March 1964 (also 18). Leak. pic.twitter.com/gWvIHDHUBu

— OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2024