Pronostic Southampton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham continue de se relancer contre Southampton

De retour en Premier League, Southampton peine à se montrer compétitif. Bon dernier du classement, le promu est mal embarqué dans la lutte pour le maintien. Avec 6 matchs sans victoire en championnat (1 nul, 5 défaites), les Saints ont subi un lourd revers contre Tottenham (0-5), entraînant le limogeage de l’entraîneur Russell Martin. Depuis, ils ont perdu contre Liverpool en League Cup (1-2) et obtenu un nul stérile contre Fulham (0-0). Les blessures de certains joueurs clés, notamment les gardiens Ramsdale et Bazunu, fragilisent encore davantage une équipe qui affiche la pire attaque et la 19e défense de Premier League. Malgré un nouvel entraîneur, Southampton semble destiné à poursuivre sa série de revers.

West Ham, loin du niveau attendu cette saison, peine à figurer dans la première moitié de tableau et semble décroché de la course aux places européennes. Malgré un effectif prometteur, les Londoniens alternent performances décevantes et quelques sursauts, à l’image de leurs récents matchs : après deux lourdes défaites subies face à Arsenal (2-5) et Leicester (3-1), ils ont battu Wolverhampton (2-1) et obtenu des nuls encourageants contre Bournemouth (1-1) et Brighton (1-1). Privé de l’attaquant Antonio après un accident, l’équipe compte sur ses atouts offensifs, notamment Bowen (4 buts, 4 passes), Paquetá (3 buts) et Kudus (3 buts), ce dernier semblant avoir lancé sa saison lors du dernier match. Ce talent brut pourrait se révéler décisif face au dernier de la classe.

