Coupe de France : l’US Thionville remercie Valenciennes pour son joli geste

Ouf, la beauté du football existe encore.

Défait le week-end dernier lors des 32es de finale de la Coupe de France au bout de la séance de tirs au but face à Valenciennes (National), le club de l’US Thionville Lusitanos (N2) n’aura pas tout perdu : comme le veut la tradition, les Nordistes ont laissé leur part de recette à leur adversaire du jour, évoluant à un échelon inférieur. Un joli geste salué ce mardi par le club mosellan via un communiqué, faisant directement écho à la polémique récente entourant la rencontre entre Drancy et Nantes (0-4), à la suite de laquelle les Canaris étaient repartis avec le butin.

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 ➡️ L’US Thionville Lusitanos tient à adresser ses plus sincères remerciements aux dirigeants du Valenciennes FC pour leur geste remarquable à l’occasion de notre rencontre en Coupe de France. En renonçant à leur part de la recette, ils… pic.twitter.com/xl6LdzG287 — US Thionville Lusitanos (@ustlofficiel) December 24, 2024

« L’US Thionville Lusitanos tient à adresser ses plus sincères remerciements aux dirigeants du Valenciennes FC pour leur geste remarquable à l’occasion de notre rencontre en Coupe de France. En renonçant à leur part de la recette, ils témoignent d’un bel esprit de fair-play et soutien du monde amateur », a salué l’US Thionville dans son communiqué. Il y a quelques jours, le FC Rouen avait également tenu à saluer le beau geste des dirigeants lillois, qui avaient eux aussi laissé leur part de recettes au club normand, comme la plupart des écuries de Ligue 1 opposées à de plus petits clubs.

Allez, joyeuses fêtes tout de même, Waldemar !

