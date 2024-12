Un club de Jupiler League tient son nouvel entraîneur

Retour vers le futur.

Alors qu’il s’est séparé de son entraîneur Freyr Alexandersson ce mardi, le club du KV Kortrijk tient déjà son remplaçant, comme il l’a officialisé ce mercredi matin. Et il s’agit d’un nom bien connu des Kerels puisque c’est Yves Vanderhaeghe (54 ans), déjà passé sur le banc de Courtrai entre 2008 et 2015, puis entre 2018 et 2021, qui aura pour mission de redresser la barre d’une équipe qui pointe seulement à la 14e place (sur 16) de Jupiler League cette saison.

𝗬𝘃𝗲𝘀 𝗩𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮𝗲𝗴𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝗯𝗶𝗷 𝗞𝗩𝗞 🤝 Yves Vanderhaeghe tekent vandaag een contract als hoofdcoach bij de Kerels tot het einde van het seizoen met optie ✍️ 📝Lees de volledige communicatie via de link ⬇️https://t.co/0wu71lQJL5#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/bFelPvrb8B — KV Kortrijk (@kvkofficieel) December 18, 2024

Ancien international belge (48 sélections), Vanderhaeghe connaît très bien le championnat belge : en plus d’y avoir disputé l’intégralité de sa carrière de joueur, le natif de Roulers a également été l’entraîneur de La Gantoise, Ostende ou encore du Cercle Bruges. Parti tenter sa chance à l’étranger, l’ex-futur entraîneur de Courtrai venait il y a quelques semaines d’être remercié du club saoudien d’Al-Faisaly.

Oh qu’il fait plaisir ce petit sourire crispé !

