L’Union saint-gilloise doit « bouffer sa merde », selon son gardien

Moris a poussé le bouchon un peu loin.

Plus habituée à jouer les premiers rôles depuis sa remontée en Jupiler Pro League en 2021, l’Union saint-gilloise connaît un début de saison compliqué et peine à exister en championnat. Encore battu ce dimanche à domicile, cette fois par le Cercle Bruges (1-3), les Bruxellois pointent à la huitième place.

Le gardien Anthony Moris a du mal à accepter cette situation et a utilisé ses propres mots pour le faire comprendre après la rencontre : « À l’heure actuelle, il faut bouffer sa merde et ne rien lâcher. Certains jeunes connaissent moins bien le championnat. Mais je préfère avoir ce genre de matchs maintenant plutôt que quand ça comptera. Le futur on verra bien, en Belgique cela change beaucoup. »

L’important, ce sont les play-off auxquels personne ne comprend rien.

