Le frère de Will Still remercié par Courtrai

Il n’y a pas une petite place sur le banc à Reims ?

Après un début de saison raté avec seulement deux points pris en huit journées et une dernière place de Jupiler Pro League, le KV Courtrai s’est séparé de son entraîneur, ce lundi. La défaite du week-end à Charleroi – son ancien club – aura ainsi été fatale à Edward Still, frère de Will, coach de Reims depuis la saison dernière. Le grand frère n’aura donc pas connu le même succès que le rouquin le plus célèbre de Ligue 1, qui avait débuté par une interminable série d’invincibilité la saison dernière pour se faire adopter par le public rémois.

𝗞𝗩𝗞 & 𝗘𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 𝘂𝗶𝘁 𝗲𝗹𝗸𝗮𝗮𝗿 Na de tegenvallende resultaten bij de start van de competitie heeft KV Kortrijk vandaag de samenwerking met hoofdcoach Edward Still stopgezet. 📝https://t.co/JX6higS6PN pic.twitter.com/ldJKGdhjAp — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 25, 2023

Edward, sans les mains d’argent.

