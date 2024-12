Le tifo de Noël original des supporters de Courtrai

Un tifo zdartistique.

À l’instar du championnat de Premier League, le 26 décembre est synonyme de Boxing Day chez nos voisins belges. Et alors que le KV Kortrijk (14e) reçoit ce jeudi le Charleroi SC (7e) pour le compte de la 14e journée de Jupiler Pro League, les supporters des Kerels ont fait preuve d’originalité au moment de l’entrée des joueurs dans le modeste stade des Éperons d’or, dévoilant un original tifo de Noël, représentant ce bon vieux Santa Claus tirant sur un spliff dont la flamme est matérialisée par des engins pyrotechniques.

Une banderole déployée en contrebas témoigne également du soutien de la tribune à ses joueurs, en difficulté cette saison : « Let it snow, let it snow, it’s time to show » indique la bâche, agrémentée d’un lancer de confettis et de sapins de Noël très à propos. Une belle animation qui tentera de pousser les locaux à la victoire, eux qui sont toutefois menés 0-1 par les Zèbres.

Dommage les gars, notre top 50 des meilleurs tifos est déjà bouclé et disponible à la lecture !

