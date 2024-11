Youssouf Fofana raconte l’importance de Zlatan Ibrahimović à l’AC Milan

Zlatan influence le monde.

Arrivé à l’AC Milan en échange de 23 millions d’euros cet été après quatre saisons et demi passées à l’AS Monaco, Youssouf Fofana a connu des débuts lombards mitigés. Heureusement, à l’image de sa nouvelle équipe, l’international français de 25 ans a redressé la barre depuis plusieurs semaines, s’imposant par exemple parmi les hommes forts du succès acquis sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions (1-3).

Un rôle clé pour Zlatan

Dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport, ce jeudi, le milieu de terrain formé à Strasbourg est revenu sur les coulisses de son arrivée en Italie et du rôle joué par un certain Zlatan Ibrahimovic dans celle-ci : « Zlatan m’a tout de suite expliqué le projet et l’importance de l’AC Milan pour lui et pour la Serie A. Il se soucie beaucoup de notre parcours, est très présent et positif, assure-t-il. Avant les matchs aussi, il nous donne toujours quelques conseils. Cela nous donne confiance. »

En gros, il a compris à qui il fallait cirer les pompes.

