Salzbourg marque l’histoire face à Benfica

Roulez jeunesse !

Avec pour meilleur résultat un huitième de finale obtenu en 2022 – et finalement balayé par le Bayern Munich -, le RB Salzbourg a trouvé un autre moyen que d’inscrire son nom au palmarès pour marquer l’histoire de la Ligue des champions. Opposés à Benfica ce mercredi soir, les Autrichiens, et Gerhard Struber, alignent tout simplement le onze le plus jeune de l’histoire de la compétition.

Salzburg have named the youngest starting XI in UEFA Champions League history (21 years and 183 days) for their opening Group D game against Benfica. 👶

We flagged Karim Konaté as one to watch in our recent UCL hidden gems article, and he starts for the Austrians. 💎#UCL pic.twitter.com/wEmcCJgYM8

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 20, 2023