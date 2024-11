Pronostic Bayer Leverkusen Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayer sérieux face à Salzbourg

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, le Bayer Leverkusen doit désormais s’installer dans la continuité. Qualifié pour la Ligue des champions, le club allemand a lancé cette campagne par une très belle victoire sur la pelouse du Feyenoord (0-4) avant de confirmer à domicile contre l’AC Milan (1-0). Finalement, les hommes d’Alonso ont été tenus en échec à Brest (1-1) avant de subir un lourd revers à Anfield face à Liverpool (4-0). Avec 7 points, le Bayer occupe la 13e place et fait partie des barragistes. En Bundesliga, Leverkusen n’a perdu qu’un seul match lors de la réception de Leipzig, mais a concédé plusieurs matchs nuls qui ont ralenti sa progression. Le week-end dernier, le Bayer a retrouvé les joies de la victoire face à Heidenheim (5-2) après avoir été mené de 2 buts à la 21e minute. Auteur d’un triplé, Patrik Schick a été le grand homme de cette rencontre. Le Tchèque devrait être titularisé aux côtés de Wirtz, Xhaka ou Tah.

En face, Salzbourg est devenue une formation habituée à disputer la Ligue des champions. Lieu de passage pour de jeunes pépites, le club autrichien reste sur un exercice décevant où son hégémonie a pris fin face au Sturm Graz. Pour repartir sur un nouveau cycle, les dirigeants du club ont misé sur Pep Leijnders, ancien adjoint de Klopp à Liverpool. Passé par les barrages, Salzbourg a réussi à intégrer cette nouvelle version de la Ligue des champions mais y éprouve de grandes difficultés. En effet, après 4 journées, la formation autrichienne est seulement en 30e position avec un seul succès décroché lors de la dernière journée au Feyenoord (1-3) avec un Konaté double buteur. Avant cela, les hommes de Leijnders avaient subi de lourdes défaites face au Sparta Prague, Brest et le Dinamo Zagreb. Sur le plan national, Salzbourg n’est pas au mieux avec un nouveau revers le week-end dernier face à LASK (1-2) et occupe seulement la 6e position avec 14 points de retard sur le Sturm Graz. À domicile, le Bayer devrait logiquement se défaire de Salzbourg et consolider sa place de barragiste.

