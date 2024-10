Pronostic Salzbourg Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Salzbourg se relance contre le Dinamo Zagreb

Salzbourg a vu son hégémonie sur le championnat autrichien être bouleversée par le Sturm Graz la saison passée. Obligés de passer par les tours préliminaires de la C1 en tant que vice-champions d’Autriche, les partenaires de Lucas Gourna ont dominé Twente et le Dynamo Kiev. En revanche, le club estampillé Red Bull connaît des débuts difficiles dans cette nouvelle version de la Ligue des champions en étant battu au Sparta Prague (0-3) et en concédant une lourde défaite contre Brest (0-4). Pas au mieux non plus dans son championnat (4e avec 2 matchs de retard), la bande de Pep Lijnders avait récemment encaissé un lourd revers dans le choc face au Sturm Graz (5-0). Finalement, Salzbourg s’est repris le week-end dernier en dominant Altach (2-1) grâce à deux réalisations de fin de rencontre par Konaté et Baidoo. Le premier cité reprend des couleurs après avoir été blessé en début de saison. Dans cette formation, on retrouve plusieurs éléments intéressants comme le milieu israélien Gloukh, le Danois Kjærgaard ou l’Espagnol Bajcetic.

En face, le Dinamo Zagreb domine le championnat de Croatie depuis de nombreuses saisons. Tout de même contraint de passer par les barrages de cette C1, le club croate s’est qualifié en sortant Qarabağ. Pour ses débuts en phase de ligue de Ligue des champions, le Dinamo a subi une humiliation sur la pelouse du Bayern Munich (9-2). Déterminés à se reprendre, les coéquipiers de Petković ont longtemps pensé s’imposer face à Monaco après avoir mené de 2 buts. Finalement, les Croates ont craqué en fin de match en concédant deux buts dans les arrêts de jeu sous une énorme pluie (2-2). Ces performances confirment l’entame délicate en championnat où le Dinamo se trouve en 3e position avec 4 points de retard sur l’Hajduk Split. À domicile, Salzbourg devrait se relancer lors de la réception du Dinamo Zagreb qui semble un cran en dessous et qui avait pris le bouillon sur son premier déplacement européen.

