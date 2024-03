Jonathan Clauss sera absent pour trois à quatre semaines

Petite clim pour Jonathan Clauss.

Sorti sur blessure après seulement 11 minutes de jeu contre le Chili, Clauss souffre d’une déchirure de l’ischio de la cuisse gauche. Selon les informations du Parisien, le latéral marseillais devrait être absent pour trois à quatre semaines. Il loupera donc les prochaines échéances face au Paris Saint-Germain et Lille en Ligue 1, et contre le Benfica en Ligue Europa. L’ancien Lensois vient s’ajouter à la liste de blessés déjà conséquente des Marseillais, dont font partie Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Bamo Méïté et Amir Murillo, soit autant de potentielles solutions de dépannage à ce poste d’arrière latéral.

Les nouvelles sont par contre plus rassurantes concernant Eduardo Camavinga, lui aussi sorti en première période face aux Chiliens. D’après The Athletic, Camavinga ne souffrirait que d’une petite entorse et pourrait être de retour dès ce week-end avec le Real Madrid pour le match face à l’Athletic Club.

Si le Real peut prêter Eduardo à l’OM, lui qui a déjà dépanné au poste de latéral, Gasset ne s’y opposera pas…

Gasset a demandé à Deschamps s’il pouvait lui « prêter quelques latéraux »