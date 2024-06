Jonathan Clauss : « J’ai fait en sorte de me durcir »

Muscle ton jeu, Jonathan !

Ce jeudi, au lendemain de son superbe but contre le Luxembourg (3-0) avec les Bleus, Jonathan Clauss se confie dans les colonnes du Parisien, revenant notamment – une nouvelle fois – sur sa non-sélection pour la dernière Coupe du monde : « Je m’étais imaginé être de l’aventure au Qatar. Il y a eu énormément de déception à l’annonce de la liste. Les mois qui ont suivi, j’étais content d’être sur un terrain, mais en dehors… Ce n’était pas évident à encaisser. J’y pensais sans cesse. Lorsque je regardais les matchs des Bleus à la télé, j’étais leur premier supporter. Mais, d’un autre côté, il y avait cette tristesse. Et ça a duré, duré… »

Mais le piston – ou latéral – marseillais évoque aussi l’évolution de son jeu défensif, pour s’adapter aux changements de système : « Dans une défense à cinq, on est plus dans la couverture, l’anticipation et le positionnement. À quatre derrière, c’est du un-contre-un. J’avais conscience de ne pas être le meilleur dans ce domaine. J’ai fait en sorte de me durcir et de montrer qu’en pleine possession de mes moyens physiques, je suis capable de répondre. Avant, je commençais parfois un match en me disant : “Aïe, il est costaud, lui, ça va être dur.” Je n’osais pas y aller, je me disais : “Il faut que je reste beau, il ne faut pas que je me blesse.” Aujourd’hui, si ça m’arrive, tant pis. S’il y a un ballon entre deux, je n’enlève plus le pied, j’y vais comme mon adversaire. Avec hargne et conviction. »

Memphis Depay est prévenu.