Rabiot : « C’est le vrai visage de l’équipe de France »

Clairefontaine a (re)trouvé son Duc.

De retour en Bleus pour la première fois depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a profité de la belle soirée italienne des Bleus pour se rappeler au bon souvenir de la Botte. Auteur d’une prestation pleine marquée par son doublé de la tête, celui qui fêtait face à l’Italie sa 50e sélection a savouré après le match, au micro de TF1 : « Ça fait longtemps qu’on n’avait pas fait un match comme ça, en luttant tous ensemble. La combativité, l’esprit d’équipe, c’est à souligner. Il y avait une revanche à prendre par rapport au match aller. C’est ce visage le vrai visage de l’équipe de France. J’ai passé beaucoup de temps en Italie, ça m’a plutôt réussi. San Siro c’est un stade qui me réussit, j’y avais marqué mon premier but (avec la Juventus) contre l’AC Milan. »

Le milieu marseillais n’est pas le seul cadre tricolore à s’être réjoui de la prestation collective aboutie des Bleus. Taulier de San Siro, Mike Maignan aussi a apprécié la soirée, lui qui a sauvé la première place des Français en toute fin de match : « J’aime bien faire des arrêts quand c’est décisif. Ça fait du bien à l’équipe, ça fait du bien pour moi. Je ne sais pas si j’ai sauvé l’équipe avec cet arrêt mais ça fait du bien à l’équipe et pour moi. On voulait la victoire, notre revanche, la fierté pour la première place, après notre défaite chez nous. C’est de la confiance pour nous et c’est très important. Quand on joue en équipe, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. »

Pas un mot de Kylian Mbappé, en revanche.

