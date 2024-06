Jonathan Clauss revient sur son absence lors de la Coupe du monde 2022

Joli rebond.

Non retenu pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss est parvenu à convaincre Didier Deschamps de le réintégrer à l’équipe de France ces derniers mois et s’apprête à disputer son premier grand tournoi international lors de cet Euro allemand. « Il y a énormément de fierté, cela se voit tous les jours sur mon visage. J’ai été déçu de cette non-sélection en Coupe du monde, mais ça m’a permis de rebondir mentalement et de me replonger dans le travail », a assuré le latéral phocéen ce dimanche, en conférence de presse. Une absence au Qatar qui avait fait mal à l’intéressé, auparavant appelé lors de chaque rassemblement cette année-là. « On m’avait justifié un problème de système. Depuis que j’ai intégré la L1, on m’avait découvert à cinq, le sélectionneur n’avait aucune garantie, détaille-t-il aujourd’hui. On a démarré la saison avec l’OM à quatre avec Marcelino. On a alterné avec le 3-5-2 et le 4-3-3, et ça m’a permis de montrer que j’étais capable de jouer dans ce système-là. »

Une saison difficile avec son club qui aura au moins eu le mérite de relancer l’ancien Lensois en sélection. « Avec du recul, ce n’est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c’est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d’enseignements, philosophait encore Clauss. Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère, il n’y a pas de tricheurs dans le groupe. »

Attention tout de même niveau triche en Bleus avec le retour de N’Golo Kanté.