Les joueurs du FC Nantes réagissent au décès de l’un de leurs supporters

Jocelyn Gourvennec avait expliqué en conférence de presse que ses joueurs, victorieux contre Nice (1-0) ce samedi, avaient été « très touchés dans le vestiaire » à la suite de l’agression subie par un supporter du FC Nantes avant la rencontre. La victime, membre de la Brigade Loire, n’a malheureusement pas survécu à ses blessures, et les réactions des joueurs nantais sur les réseaux sociaux ont été nombreuses.

« Quelle tristesse ce matin… Courage et pensées à la famille et aux proches », a tweeté Alban Lafont. « Grosse performance de l’équipe et les trois points. Malheureusement, c’était le moins important hier soir. Une grosse pensée pour la BL et les proches. On est ensemble », a réagi le capitaine Pedro Chirivella, qui avait déjà adressé ses« condoléances » aux proches de la victime juste après l’annonce du décès. « Une victoire importante pour repartir de l’avant, a de son côté écrit Samuel Moutoussamy. Mais aujourd’hui nos pensées et prières vont surtout à la famille de notre supporter décédé, ainsi qu’à tous ses proches. » Enfin, Jean-Charles Castelletto a adressé « une pensée émue pour la famille et les proches [du] supporter mortellement blessé avant la rencontre. »

L’Association nationale des supporters y est également allé de son hommage : « Au nom de l’association et de ses adhérents, nous présentons nos condoléances à la famille, aux proches et aux camarades de tribune du supporter nantais qui nous a quittés. Nous adressons nos pensées à ses amis de la Brigade Loire dont nous savons la peine et le chagrin. RIP. »

