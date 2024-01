La République démocratique du Congo se qualifie, pas la Tanzanie

Tanzanie 0-0 RD Congo

Le match que tout le monde avait oublié, ou presque.

Dans ce groupe F, la dernière journée portait avant tout son attention sur la rencontre entre le Maroc et la Zambie, déterminante pour faire basculer le destin de la Côte d’Ivoire. Mais dans le même temps, la Tanzanie et la République démocratique du Congo ont croisé le fer à Korhogo. Dans le stade Amadou Gon Coulibaly, le spectacle a cruellement manqué d’occasions. En première période, l’alerte la plus chaude est venue de Yoane Wissa, dont la frappe à ras de terre a été captée par Aishi Manula (22e).

À la pause, le score nul et vierge condamnait la Tanzanie, mais qualifiait la RDC. Moins emballés à l’idée de se découvrir pour se risquer à un contre adverse, les Léopards ont mis le bleu de chauffe dans les dernières minutes de la partie. Aidé par l’entrée en jeu de Cédric Bakambu pour dynamiser le secteur offensif, le collectif dirigé par Sébastien Desabre s’est illustré plusieurs fois grâce à Wissa, sans succès (79e, 85e). Avec trois matchs nuls et trois journées, la RDC obtient la deuxième place du groupe et rencontrera l’Égypte.

Après le lion et le cafard, le Pharaon va s’associer avec le Léopard.

Tanzanie (4-2-3-1) : Manula – M.H.Mohamed, Hamad, Nondo, Mwaikenda – Dismas, Mao (Yassin Saidi, 71e) – Msuva (Abraham, 86e), Salum (Denis, 79e), Mnoga – Samatta. Entraîneur : Juma Mgunda.

RD Congo (4-2-3-1) : Mpasi-Nzau – Masuaku, Batubinsika, Mbemba, Kalulu – Moutoussamy, Pickel (Tshibola, 68e) – Wissa, Kakuta (Mfulu, 87e), Silas (Elia, 53e) – Mayele (Bakambu, 68e). Entraîneur : Sébastien Desabre.