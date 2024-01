Longtemps devant, la Tanzanie concède le nul face à la Zambie

Zambie 1-1 Tanzanie

Buts : Daka (89e) pour les Chipolopolos // Msuva (11e) pour les Taifa Stars

Expulsion : Roderick Kabwe (44e) pour la Zambie

Il a mis tout le monde Daka !

Mini-derby pour cette rencontre, avec deux pays frontaliers, mais pas de vainqueur au stade Laurent-Pokou de San Pédro, dans un match engagé et pauvre en beau jeu (1-1). Si Patson Daka est le premier à se mettre en évidence malgré une position de hors-jeu (6e), le pressing exercé par la Tanzanie est payant. Sur une récupération haute, Mbwana Samatta décale Simon Msuva dans le bon timing. Ce dernier fusille Tresford Lawrence Mulenga de près et ouvre le score (0-1, 11e). Si Fashion Sakala rate une grosse occasion de la tête à bout portant (31e), le principal fait de jeu zambien de la première période est à mettre au discrédit de Roderick Kabwe. Averti deux fois (33e et 44e), celui qui portait le brassard de capitaine abandonne ses coéquipiers, alors que la VAR laisse la Zambie en vie avant la mi-temps en n’octroyant pas de pénalty à la Tanzanie.

Au retour des vestiaires, les Taifa Stars ferment le jeu, même si Denis Kibu se procure une belle occasion (47e). Daka a l’occasion d’égaliser, mais le joueur de Leicester loupe son face-à-face devant Aishi Salum Manula (61e). Si la Tanzanie remet peu à peu le pied sur le ballon, alors que Morice Abraham force Mulenga à un bel arrêt (71e), c’est la Zambie, même à dix, qui pousse le plus fort dans les derniers instants. Jusqu’ici malheureux, tant il avait du mal à justifier son statut de star de la sélection, c’est Daka qui vient délivrer les siens d’une tête au premier poteau sur corner (1-1, 89e) pour arracher un point du nul mérité. Après deux matchs, la Zambie a deux points, la Tanzanie un.

À l’image du Mozambique face à l’Égypte plus tôt dans la compétition, la Tanzanie voit son premier succès dans cette CAN lui échapper dans les dernières minutes.

Zambie (4-1-4-1) : Mulenga – Kabwe, Musonda, Sunzu, Chepeshi (Chaiwa, 87e) – Kapumbu (Musonda, 46e) – Sakala (Chama, 76e), E.Banda, Kangwa (Musonda, 76e), L.Banda (Chilufya, 87e) – Daka. Entraîneur : Avraham Grant.

Tanzanie (4-4-2) : Manula – Hamad, Husseini, Mnoga (Mwaikenda, 46e), Mwamnyeto – Tassin, Msuva, Samatta, Salum (Abraham, 59e) – Mkami (Yahya, 70e), Kibu (M’Mombwa, 69e). Entraîneur : Adel Amrouche.

