La Zambie tient tête à la République démocratique du Congo

RD Congo 1-1 Zambie

Buts : Wissa (27e) pour les Léopards // Kangwa (23e) pour les Chipolopolo Boys.

Et un match de plus pour faire douze.

Voilà, la première journée de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire vient de se terminer sur la pelouse du stade Laurent Pokou. À l’issue d’une rencontre passionnante entre la République démocratique du Congo et la Zambie, les spectateurs en ont pris plein les yeux avec des buts issus de situations diverses. Tout d’abord, les Zambiens ont ouvert le score suite à une sortie trop aventureuse de Lionel Mpasi-Nzau. Pas encore revenu dans ses buts au moment d’une touche rapide adverse, le gardien congolais a vu Kings Kangwa réaliser un lob parfait pour tromper les derniers défenseurs Chancel Mbemba et Henock Inonga Baka (23e, 0-1).

Heureusement pour la RDC, la réaction n’a pas tardé à se faire attendre. Lancé dans la profondeur, Cédric Bakambu a temporisé pour servir idéalement Yoane Wissa dans les six mètres pour l’égalisation (27e, 1-1). Plus dans le rythme au moment de rentrer aux vestiaires, les Léopards ont tenté d’arracher trois points mais Arthur Masuaku (56e), Gaël Kakuta (67e) ou Simon Banza (86e) ont buté sur Tresford Mulenga et de son côté, Theo Bongonda a manqué de précision (71e, 73e). Finalement, la Zambie s’est bien comportée pour obtenir un point au forceps.

Pour la RDC, la rencontre à venir contre de solides Marocains s’annonce déjà brûlante dans l’optique de la qualification.

RD Congo (4-1-4-1): Mpasi – G.Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku – C. Pickel – Kakuta (Elia, 71e), Moutoussamy, Bongonda, Wissa (Silas, 92e) – Bakambu (Banza, 71e). Entraîneur: Sébastien Desabre.

Zambie (4-1-4-1): Mulenga – Phiri, Sunzu, Mwape, F.Musonda – Kapumbu – L.Musonda (Banda, 76e), Kangwa (Bwayla, 92e), Banda, Sakala – Daka. Entraîneur: Avram Grant.

