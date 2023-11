Cédric Bakambu honoré pour son engagement en RDC

Quatre ans après la création de sa fondation, Cédric Bakambu est récompensé pour son action en République démocratique du Congo.

« Je devais faire quelque chose. J’ai dû trouver un moyen d’offrir à ces enfants les mêmes opportunités que j’ai eues quand j’avais leur âge. » C’est ce que raconte Bakagoal à la FIFPRO qui l’a récompensé du prixImpact Award. L’international congolais (16 buts en 46 sélections) est né à Vitry-sur-Seine et a vécu toute son enfance en France. Aujourd’hui, il œuvre en RDC grâce à sa fondation qui assure, entre autres, des classes d’alphabétisation et des opérations médicales gratuites.

