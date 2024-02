En pleine CAN, Cédric Bakambu attire l’attention sur les massacres perpétrés en République Démocratique du Congo

Une demi-finale mais pas de demi-mesure.

Sportivement, la RDC s’est rarement aussi bien portée. Toujours en lice dans la Coupe d’Afrique des nations, les Léopards affronteront la Côte d’Ivoire, pays hôte, en demi-finale ce mercredi à 21 heures. Mais cette actualité sportive clinquante masque en réalité les horreurs qui se déroulent au pays. Cédric Bakambu, attaquant de la République Démocratique du Congo et récemment débarqué au Real Betis a tenu à mettre la lumière sur ces violents combats opposant le gouvernement aux rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars) qui prolongent la guerre du Kivu. « Tout le monde voit les massacres à l’Est du Congo, mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu’il se passe chez nous, il n’y a pas de petits gestes. »

Ce n’est pas la première fois que le congolais alerte sur ces combats qui durent depuis 1996 dans l’est du pays. Selon la BBC, le nombre de morts est estimé à plus de six millions depuis 1996. Sa célébration après ses buts avec sa main droite sur la bouche et l’index sur la tempe est liée à ce drame. L’année dernière, il avait déjà appelé pour la paix en RDC après un but avec l’Olympiakos.

🇨🇩 Tout le monde voit les massacres à l'Est du Congo. Mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu'il se passe chez nous, il n'y a pas de petits gestes. pic.twitter.com/PUZCavuckC — Cédric Bakambu (@Bakambu17) February 5, 2024

Faites du foot, pas la guerre.

