Bounou : «  Mbemba disait d'aller blesser Ounahi »

La CAN est terminée sur les terrains, pas encore en dehors.

Lors du match entre le Maroc et la République démocratique du Congo en phase de groupes, des altercations avaient eu lieu entre les joueurs en fin de rencontre. Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards, s’était montré particulièrement nerveux. Dans une interview donnée à Colinterview, de la chaîne YouTube Oh My Goal, Yassine Bounou est revenu sur ces tensions, chargeant directement l’attitude du Marseillais.

« Quand il se passe tout ça, on a parlé d’une affaire de racisme, tout ça, a raconté le portier marocain. En conférence de presse, il (Chancel Mbemba, NDLR) disait qu’il n’allait pas dire ce qu’on lui a dit. Ce qu’il a entendu, c’est juste qu’on l’a traité de con. En plus de ça, En-Nesyri me disait que pendant tout le match, il ne faisait que m’insulter alors que je ne lui ai pas parlé. Il disait à ses coéquipiers d’aller vers Ounahi pour le blesser, pour rentrer dans le dur. C’était vraiment chaud après le match. Mais en aucun cas, il n’y a eu de racisme. »

Toujours sympa d’aller conseiller de découper son coéquipier de club.

La fédération marocaine tente de calmer le jeu après la bagarre d’après-match contre la RDC