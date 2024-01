La CAF ouvre une enquête sur la bagarre entre le Maroc et la RDC

Ambiance bar fight, comme en NBA.

Au coup de sifflet final du match Maroc-RDC (1-1) lors de la deuxième journée de la CAN dimanche, une bagarre a éclaté entre le capitaine congolais, Chancel Mbemba, et le sélectionneur marocain, Walid Regragui, alors qu’ils se serraient la main. Joueurs et staffs sont intervenus, créant une bagarre générale sur la pelouse du stade Laurent-Pokou. Cette échauffourée ne restera pas sans conséquence, puisque la CAF a annoncé ce mardi matin avoir ouvert une enquête. Dans un communiqué transmis par la Confédération, cette dernière indique qu’une enquête a été ouverte « à l’encontre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Fédération congolaise de Football Association (FECOFA) à la suite d’incidents d’après-match survenus lors de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Côte d’Ivoire 2023 entre le Maroc et la République démocratique de Congo. »

Mbemba mal.

Romain Saïss calme le jeu après la fin de match de Maroc-RD Congo