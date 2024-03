Eliesse Ben Seghir explique son choix de jouer pour le Maroc

Grande rapidité dans la prise de décision.

Convoqué pour la toute première fois avec le Maroc du haut de ses 19 ans, Eliesse Ben Seghir a donc fait le choix de représenter les Lions de l’Atlas, plutôt que l’équipe de France. Une décision sur laquelle il s’est expliqué ce vendredi en conférence de presse : « J’ai la chance de pouvoir postuler pour deux grandes nations de football. Le choix a été compliqué mais mûrement réfléchi. J’ai pris cette décision depuis un peu plus d’un mois, mais avec ma blessure c’était un peu compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j’ai décidé de faire ce choix. Le fait de ne plus être dans la réflexion est un peu une délivrance », a déroulé le milieu offensif monégasque.

« J’ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes deux parents sont marocains. Le choix n’a pas été évident mais celui des racines l’a emporté. C’est un choix qui peut paraître audacieux à mon âge mais pourquoi attendre quand on sait ce que l’on veut, a-t-il poursuivi. Je sais ce que je veux, j’ai fait ce choix et je l’assume. Rejoindre l’équipe du Maroc est une grande opportunité. Quand le sélectionneur t’appelle, c’est très difficile de refuser. » Le voilà donc prêt à faire ses grands débuts internationaux lors des deux matchs amicaux qui se présentent face à l’Angola, puis la Mauritanie.

Vivement le prochain France-Maroc en demi-finale de Coupe du monde.

La FIFA annonce une Coupe du monde des moins de 17 ans chaque année