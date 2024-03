Deux nouvelles têtes et Harit absent : Walid Regragui dévoile sa liste pour le Maroc

Grande première pour deux cracks marocains.

Le Monégasque Eliesse Ben Seghir et le Madrilène Brahim Diaz pointent le bout de leur nez en équipe nationale. Ils sont les deux nouveaux venus de la liste dévoilée ce mercredi par Walid Regragui pour les matchs amicaux face à l’Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars prochains. Pour le second, cette sélection met fin à des mois de feuilleton quant à son choix de sélection. L’ailier avait choisi de porter la tunique rouge et vert dimanche dernier, après avoir longuement hésité entre les sélections marocaines et espagnoles.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا 🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024

Les Lions de l’Atlas ne compteront pas sur Amine Harit, non retenu dans la liste du sélectionneur. Autre absent de taille : Romain Saïss, capitaine marocain lors de l’épopée marocaine de la Coupe du monde 2022. Les suiveurs de la Ligue des talents pourront se réjouir de la présence d’Amir Richardson, qui réalise une belle première saison dans l’élite avec le Stade de Reims. À quelques mois d’un nouvel échec en Coupe d’Afrique, le royaume doit se préparer pour sa CAN 2025.

À peine la fête finie qu’elle reprend déjà.

Brahim Díaz a choisi de jouer pour le Maroc