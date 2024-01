La stat honteuse du Maroc à la CAN

Clairement indigne de son statut de grande nation du foot.

Ce mardi soir, le Maroc a été éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations après une défaite 2-0 en huitième de finale face à l’Afrique du sud. Une élimination très décevante pour un pays demi-finaliste lors de la dernière Coupe du monde, mais ce n’est pas la première. Le Maroc n’a en fait gagné que trois matchs à élimination directe dans toute son histoire à la CAN : les victimes en question sont le Malawi (2022), l’Algérie (2004) et le Mali (2004).

Si les Lions de l’Atlas ont en effet remporté le tournoi en 1976, il faut rappeler que celui-ci était organisé en poules et non avec une phase à élimination directe. Emmené par leur buteur Ahmed Faras, le Maroc avait alors terminé premier du groupe final devant la Guinée et le Nigeria. Hormis ce succès, les Marocains n’ont depuis connu que des éliminations en phases de groupe ou, au mieux, au premier tour des phases finales. Seul éclaircie au milieu des nuages : en 2004 lorsque les Lions parviennent à se hisser jusqu’en finale, avant de perdre contre la Tunisie (2-1).

Et si cette demi-finale au Mondial 2022 n’avait été en fait que de la poudre aux yeux ?

