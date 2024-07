Deux joueurs marocains portés disparus en mer

Salman Harraq et Abdellatif Akhrif, deux joueurs de l’Ittihad Tanger (première division marocaine), sont portés disparus depuis une sortie en mer le week-end dernier. Les deux joueurs étaient accompagnés de trois jeunes coéquipiers (Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh et Abdelhamid Maali), qui ont pu être secourus. Les recherches ont été interrompues dimanche soir à cause de l’obscurité, mais reprennent ce lundi matin, informent les autorités.

Selon les informations du média marocain Le360, les cinq joueurs auraient loué un yacht pour aller en mer au large de Mdiq (au nord du pays, à proximité de Gibraltar) et auraient plongé dans l’eau, à 800 mètres du littoral. À cause de fortes rafales de vent, le bateau aurait dérivé, laissant les joueurs à leur sort. Harraq et Akhrif auraient été emportés par le courant.

Des rumeurs circulent sur un possible décès d’Abdellatif Akhrif. Celles-ci ont tout de suite été démenties par Mohamed Cherkaoui, président du club, dans une déclaration officielle au journal Al Ayoum 24.

