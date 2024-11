CAN 2025 : on connaît tous les qualifiés

Plus qu’un an à attendre…

Trois places restaient à distribuer ce mardi en qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et elles ont été distribuées avec une petite surprise. En effet, alors qu’un nul lui suffisait en Tanzanie, la Guinée s’est inclinée (1-0) et ne verra donc pas le Maroc. Une première depuis l’édition 2017. Autres lauréats, le Mozambique et le Botswana, parvenu à gratter un point au Caire. Outre la Guinée, les autres perdants sont le Ghana et le Cap-Vert, bons derniers de leurs groupes.

À noter que pour la seconde campagne consécutive, aucune sélection ne vivra son premier tournoi. En effet, les 24 équipes nationales ont participé, au moins une fois, à la CAN. Le Botswana a vécu la plus grosse disette, puisque sa dernière (et jusque-là seule) apparition remontait à 2012, en Guinée équatoriale et au Gabon. Récapitulatif des qualifiés : Maroc (pays organisateur), Algérie, Tunisie, Égypte, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria, Soudan, RDC, Angola, Ouganda, Botswana, Zambie, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud, Zimbabwe et Comores.

Qui dansera le prochain Coup du marteau ?

Le Maroc déroule au Gabon grâce à un super but d’Ismael Saibari