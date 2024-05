Rennes plombe le moral de Metz et reste dans la course à l'Europe

Metz 2-3 Rennes

Buts : Mikautadze (17e), Diallo (44e) pour les Grenats // Gouiri (22e), Bourigeaud (72e SP) et Kalimuendo (90e+3) pour les Rouge et Noir

Expulsion : Mikautadze (90e+4)

D’un scénario cruel à un miraculeux : drôle de semaine pour le Stade rennais.

Six jours après avoir concédé une défaite spectaculaire contre Brest, Rennes a eu le bonheur de se retrouver à la place du bourreau, ce samedi, en renversant le FC Metz (2-3) dans le temps additionnel. Largement dominés en première période, les Grenats ont pourtant réussi à rentrer aux vestiaires devant les Bretons au tableau d’affichage. La conséquence de nouveaux cadeaux rennais et du talent de l’intenable Georges Mikautadze, buteur et passeur décisif. L’attaquant géorgien a d’abord profité d’une sortie hasardeuse de Steve Mandanda pour signer un lob magistral malgré une position excentrée côté droit (1-0, 17e). Plus tard dans la rencontre et avant les citrons, le héros messin a remis ça en sautant sur une erreur d’Arthur Theate pour servir Papa Amadou Diallo, qui a pu conclure au premier poteau et redonner l’avantage à Metz (2-1, 44e). Entre-temps, Rennes avait rapidement réagi et avait égalisé avec beaucoup de réussite, la reprise d’Amine Gouiri sur un centre d’Adrien Truffert ayant été déviée dans le but d’Alexandre Oukidja avec l’aide d’un défenseur messin (1-1, 22e).

Metz, la double peine

Plombés par leurs éternelles lacunes défensives, les Rennais avaient eu plusieurs situations pour marquer, tombant sur un Oukidja inspiré pour repousser les tentatives de Martin Terrier ou Benjamin Bourigeaud au bout de belles séquences collectives. Metz a cru plier l’affaire dans une seconde période souvent désordonnée et Theate s’est transformé en sauveur en privant Diallo d’un doublé sur la ligne, alors que Mandanda était battu. Les évènements ont alors tourné en faveur des Bretons et Ruddy Buquet ne s’est pas fait que des copains à Saint-Symphorien. Il a sifflé un penalty généreux aux hommes de Julien Stéphan sur une légère poussette d’Ismaël Traoré sur Arnaud Kalimuendo dans la surface. Un jeu d’enfant pour Bourigeaud, qui n’a pas tremblé sur son exercice préféré (2-2, 72e). Rien n’est allé dans le sens de Metz dans une fin de partie chaotique et très tendue. Sur un contre éclair, Bertug Yildirim a fait le bon choix en trouvant Kalimuendo, qui a concrétisé sa belle prestation en inscrivant un joli but d’un tir croisé sous la barre (2-3, 90e+3). La double peine pour les Grenats, qui ont perdu Mikautadze, expulsé de façon sévère suite à un accrochage avec Kalimuendo. Un vrai coup dur dans l’opération maintien, Metz restant en position de barragiste et laissant Rennes conserver un espoir d’accrocher une place européenne inespérée.

Metz (4-3-3) : Oukidja – Colin, I. Traoré, Sané, Candé – Camara (Sabaly, 86e), N’Doram, Atta (Jean Jacques, 86e) – Jallow (Van den Kerkhof, 83e), Mikautadze, P. Diallo (Lamkel Zé, 86e). Entraîneur : László Bölöni.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Seidu, Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, D. Doué, Gouiri (Yildirim, 67e) – Terrier (Le Fée, 60e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.