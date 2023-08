Les deux promus de Ligue 1 s’arrachent le prêt de Matthis Abline

Le spécialiste du genre.

Depuis son passage chez les professionnels, Matthis Abline voit sa progression nettement freinée du côté du Stade rennais, son club formateur. À 20 ans, l’avant-centre est bien parti pour connaître son troisième prêt successif. Alors qu’il n’a expérimenté que des demi-saisons dans ses clubs précédents (au Havre en Ligue 2, lors de la saison 2021-2022 et à l’AJ Auxerre l’an dernier), il devrait, cette fois, s’engager dès le mercato estival. Selon les informations de Ouest France, plusieurs clubs, en France comme à l’étranger, souhaitent s’attirer ses services, mais ce sont Le Havre et le FC Metz qui tiennent la corde.

Visiblement pas dans les plans de Bruno Genesio pour cette nouvelle saison, l’international espoirs pourrait enfin trouver un temps de jeu significatif et durable dans l’un des deux clubs promus dans l’élite. Le HAC, qu’il connaît bien, est à la recherche depuis de longues semaines d’un avant-centre. Celui qui avait claqué six buts et trois passes décisives en seize rencontres de Ligue 1 lors de son premier passage ressemble à la bonne pioche. À Metz aussi la place de 9 pourrait être laissée vacante, si Georges Mikautadze était amené à faire ses valises dans les prochains jours.

Un mal pour un bien si Matthis Abline reste en Ligue 1.

