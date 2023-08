Mikautadze : Ligue 2, Ligue 1, même combat ?

Le 2 juin dernier, le FC Metz retrouvait la Ligue 1, à la maison, après une victoire face à Bastia (3-2), avec son attaquant vedette et meilleur buteur du championnat de Ligue 2, le roi Georges Mikautadze. Deux mois se sont écoulés et les offres venant des quatre coins de l’Europe ont toutes atterri dans la corbeille messine, les dirigeants mosellans jugeant qu’aucune n’était à la hauteur du potentiel d’un jeune homme qui a planté 23 buts en championnat la saison dernière. Au milieu du raffut que font les chiffres et les propositions, le Géorgien ne semble pas broncher et se prépare à débuter la saison de toutes les espérances. Il pourrait faire partie des rares hommes qui, depuis 2000, ont réussi l’exploit de finir meilleur buteur de L2 et d’atteindre la barre des dix buts lors de l’exercice suivant à l’échelon supérieur. Il rejoindrait Mohamed Bayo (22 buts pour Clermont en Ligue 2 en 2021/2022 puis 14 buts en L1), Tino Kadewere (20 buts pour Le Havre en Ligue 2 en 2019/2020 puis 10 buts en Ligue 1 avec Lyon), Mathieu Duhamel (24 buts pour Caen en Ligue 2 en 2013/2014 puis 10 buts en Ligue 1), Olivier Giroud (21 buts pour Tours en Ligue 2 en 2009/2010 puis 12 buts en Ligue 1 avec Montpellier), Guillaume Hoarau (28 buts pour Le Havre en Ligue 2 en 2007/2008 puis 17 buts en Ligue 1 avec le PSG), Steve Savidan (16 buts pour Valenciennes en Ligue 2 en 2005/2006 puis 13 buts en Ligue 1), Cédric Fauré (Toulouse, 20 buts en Ligue 2 en 2002/2003 puis 10 buts en Ligue 1) et Mustapha Yatabaré (Guingamp, 23 buts en Ligue 2 en 2012/2013 puis 11 buts en Ligue 1). Il n’aura pas la tâche facile mais a toutes les cartes pour s’en sortir, dès la reprise du championnat, le 13 août, à Rennes.

Passage à l’âge adulte

Grâce à ses vingt-trois buts, Mikautadze a récupéré les trophées de meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 2. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à ce que le pistolero lorrain récolte les mêmes récompenses à l’étage supérieur. « Tu finis meilleur buteur de Ligue 2 et tu dois être dans les meilleurs buteurs de Ligue 1 ? Bah c’est pas vrai. C’est impensable, lance Cédric Fauré, meilleur buteur de D2 lors des saisons 2002/2003 et 2011/2012 sous les couleurs du TFC et de Reims. On passe d’une équipe qui domine le championnat de Ligue 2 à une équipe qui va se retrouver dans le bas de tableau pour jouer le maintien en Ligue 1. » Un point qui pourra titiller l’adoré de St-Symph’, obligé de jouer la carte du réalisme la saison prochaine pour trouver le chemin des filets. C’est d’ailleurs ce que rappelle Mathieu Duhamel, co-meilleur buteur de Ligue 2 avec Caen (à égalité avec le Tourangeau Andy Delort) en 2013/2014 : « C’est pas facile de marquer quand tu joues le maintien, surtout qu’en Ligue 1, tu peux facilement diviser le nombre d’occasions par deux par rapport à la Ligue 2. »

Cette baisse de statistiques entraîne parfois la rébellion des gradins qui se mettent à huer et siffler les joueurs. Un scénario que le natif de Lyon, qui a commencé sa formation entre l’OL et l’a fini à Metz, apprécie particulièrement, puisqu’il avait brillé devant les 33 000 spectateurs de Geoffroy Guichard en avril dernier, inscrivant un doublé et rendant hommage à son département natal en guise de célébration, le 69. Cette adrénaline, Mathieu Duhamel a également eu l’occasion de s’en nourrir lors de la dernière décennie : « L’attente, la concurrence, les entraîneurs qui parlent de soi, ça m’a poussé plus haut et à devenir meilleur. La foule m’a toujours poussé et m’a galvanisé, même si elle ne le voulait pas. »

Intelligemment expérimenté

Monter d’un échelon, c’est aussi comprendre pourquoi 55 joueurs de Ligue 1 ont participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar contre seulement deux pensionnaires de Ligue 2. Un écart qui s’explique, entre autres, par une intelligence de jeu plus raffinée, un football qui nécessite plus de variation et de précision. Habitué des longues courses balle au pied et des feintes de frappe, le coéquipier de Khvicha Kvaratskhelia en sélection géorgienne devra durcir son jeu s’il veut se jouer des lignes défensives de Ligue 1. En un mot comme en mille, les défenseurs du PSG ou de Lens ne tomberont pas forcément dans les mêmes feintes que ceux de Niort et d’Annecy. « Marquinhos est très intelligent. Il va tacler au moment où il faut, il reste debout quand il faut. Il gagne beaucoup de duels aériens, avance Duhamel, encore surpris par le niveau et le vice des défenseurs qu’il a croisés en Ligue 1. Un jour contre Saint-Étienne, j’avais déjà marqué pendant le match et là, j’arrive à passer Loïc Perrin. Au moment de frapper, il me donne un petit coup dans le talon et ma frappe est passée à côté. C’est ce genre de détails qui font sentir qu’on est dans un autre championnat. » Une division qui ne laissera donc pas au Roi de Moselle l’opportunité de prendre la profondeur comme il a pu le faire à de multiples reprises la saison dernière. « En Ligue 1, il y a beaucoup moins d’espaces dans les zones de vérité », synthétise Cédric Fauré.

Cette contrainte ne sera pas fatale pour l’international géorgien (16 sélections, 4 buts), nouveau pilier de Willy Sagnol, qui lui a permis de disputer des matchs de grande importance contre l’Espagne (éliminatoires pour la Coupe du monde 2022), la Norvège ou l’Écosse (éliminatoires pour l’Euro 2024). Décisif, il a su démontrer sa force et son caractère en inscrivant deux buts lors des trois matchs de qualification au prochain Euro (contre la Norvège et à Chypre), se mettant dans la poche des défenseurs éduqués aux matchs européens et aux championnats du Big Five. À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, le prodige messin, qui compte également à son palmarès un titre de meilleur buteur de D2 belge avec Seraing (2020/2021, 19 buts), a profité du début de l’été pour planter à deux reprises en trois matchs amicaux. Et même si les meilleurs buteurs de Ligue 2 se cassent souvent la gueule l’année d’après en Ligue 1, le fait que le club à la croix de Lorraine vienne de balayer d’un revers de la main des offres de 15 millions d’euros de la Lazio et de Burnley laisse deviner que Georges Mikautadze n’est pas n’importe quel meilleur buteur de Ligue 2 : il est Georges Mikautadze.

Iliman Ndiaye à l'OM : le romantisme n'est pas mort