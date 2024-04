La Metz est dite entre Serin et Seraing.

D’après les informations de L’Équipe, le partenariat qui lie le FC Metz au club belge du RFC Seraing va bientôt prendre fin. Le président des deux entités, Bernard Serin, va en effet vendre le club liégeois. C’est l’entrepreneur Mario Franchi, président des Métallos de 2013 à 2022, qui devrait racheter son ancienne écurie.

C’est en 2014 que Bernard Serin a racheté le matricule 167 du football belge. Un partenariat sportif avait déjà été mis en place un an auparavant, Seraing étant devenu au fil des années une sorte de réserve pour les Grenats. Chaque année, Metz y envoyait ses jeunes pousses s’y développer et affûter leurs crampons. Après avoir pointé le bout de son nez en première division belge entre 2021 et 2023, le RFC Seraing a connu la relégation l’an passé, et se bat aujourd’hui pour le maintien au fond de la deuxième division.

On ne remerciera jamais assez Seraing pour avoir aidé Georges Mikautadze à devenir un tueur au début de sa carrière.

