Jean-Louis Garcia (QRM) a quitté Seraing à cause… des rats

Un compagnon commun en Belgique décidément.

Nommé entraîneur de Quevilly Rouen Métropole ce dimanche, Jean-Louis Garcia a pour objectif de maintenir le club normand en Ligue 2. Il avait déjà réussi une opération commando de la sorte, en 2022, lors de son passage au Royal FC Seraing, alors en mauvaise passe dans l’élite belge. Après son succès, face à Molenbeek après les barrages, le coach passé par Lens, Châteauroux, Grenoble, Troyes et Nancy a décidé de revenir en France. Ce mardi, alors qu’il officie pour la première fois dans son nouveau costume du côté d’Angers, il s’est confié dans les colonnes de Paris-Normandie, sur les véritables raisons de son départ de Belgique.

« Je vous assure qu’à Seraing, ça n’a rien à voir avec ici. À Seraing, c’est du niveau R2, assène-t-il. Un stade municipal, pas de terrain en herbe, des bureaux de coach où je n’avais même pas de douche, des rats dans les couloirs, je devais mettre deux polaires et une parka pour ne pas avoir froid… » Arrivé à QRM, qui pointe également quelques manques au niveau des infrastructures, Jean-Louis Garcia veut désormais positiver. Un bureau, une chaise confortable et un tableau noir lui suffiront. « Ici, c’est fonctionnel, je n’ai pas à me plaindre. »

Il en faut peu pour être heureux.

