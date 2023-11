Olivier Perrin, formateur historique du FC Metz, quitte le club

La fin d’une belle histoire.

Ce vendredi, le FC Metz a annoncé le départ d’Olivier Perrin, l’un de ses formateurs les plus reconnus, qui aura notamment contribué aux liens tissés entre le club lorrain et le Sénégal, via Génération Foot. Dans un communiqué, les Grenats ont tenu à remercier Perrin pour ses nombreuses années de bons et loyaux services. Arrivé en 1997, il aura touché à toutes les strates de la formation, avec comme point culminant, une victoire en Coupe Gambardella en 2010. En 2013, le technicien est parti au Sénégal, à Deni Biram Ndao, en tant que manager général de Génération Foot. Sur place, il y a développé l’Académie, terminant champion en 2017 et 2019, et vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2015 et 2018.

[ ℂ𝕝𝕦𝕓 ] 🔚 𝗟’𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗿𝗶𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗙𝗖 𝗠𝗲𝘁𝘇 𝘀𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲. 🤝 2⃣6⃣ années de collaboration. 🔝 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪. — FC Metz ☨ (@FCMetz) November 10, 2023

Excellent formateur et doté d’un très bon flair, il a participé, à différents degrés, au parcours vers le monde professionnel de joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, le tout sous les couleurs du FC Metz. Il a quitté le Sénégal en 2018, pour revenir en métropole et prendre la tête du centre de formation, avant de reprendre la direction de Génération Foot en 2021-2022. Il a aussi été l’un des symboles des liens qui unissent l’Académie au Sénégal, le FC Metz et le RFC Seraing, où il officiait depuis le début de saison en tant que directeur sportif. Une relation longue de 26 ans que le club messin résume en une phrase teintée d’émotion : « De cette longue histoire commune est née une relation de confiance et riche en succès. »

Le genre de phrase qu’on a envie de se faire tatouer sur les omoplates.

