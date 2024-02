Un joueur de Metz prêté en Belgique viré de son club après une échauffourée dans le vestiaire

Maïdine renvoyé à la Douane.

Lanterne rouge de la deuxième division belge, le RFC Seraing a concédé ce week-end une défaite cuisante face aux U23 de Genk (1-3). Maïdine Douane, joueur français prêté par Metz à son club partenaire, a été remplacé dix minutes avant la mi-temps par son entraîneur Mbaye Leye. L’attaquant a clairement affiché son mécontentement, rentrant directement au vestiaire après le changement et assistant à la seconde période depuis la tribune opposée à celle du banc. Et la situation s’est envenimée par la suite.

D’après les informations de La Dernière Heure, Douane et son père ont débarqué dans le vestiaire après le match, et une échauffourée a éclaté. Des stewards et la police ont dû intervenir pour éviter que les choses ne dégénèrent. Un incident déplorable, qui a motivé les Métallos à se séparer du joueur de 21 ans pour faute grave. « À la suite d’événements survenus lors de la rencontre du 4 février 2024 face au Jong Genk, le RFC Seraing a pris la décision d’arrêter toute collaboration avec Maïdine Douane, a annoncé le club sérésien dans un communiqué publié ce mercredi. Le club ne donnera aucune information complémentaire à ce sujet. »

